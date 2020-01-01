Турция заручается поддержкой все новых стран

09:30 24.01.2020   Турция

Весьма показательно то, как сразу после завершения берлинского саммита по вопросу мирного урегулирования конфликта в Ливии и, фактически, его провала, Турция очень быстро сориентировалась и согласовала совместные военно-морские учения в Средиземном море с Италией, Алжиром и Тунисом.

Примечательно в этих учениях то, что участвующие в них страны, по сути, входят в коалицию поддерживающую Правительство национального согласия, признанного на международном уровне и ООН. И не маловажно то, что пройдут они под аккомпанемент отправки Францией, поддерживающей Халифу Хафтара и Ливийскую национальную армию (нигде не признанную), в Восточное Средиземноморье атомного авианосца Charles de Gaulle. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, французский авианосец будет необходим там для “поддержки французских операций”, пишет Информационное Сопротивление.

То, что между двумя партнёрами по НАТО, Эрдоганом и Макроном, пробежала чёрная ливийская кошка, понятно было давно. Но, настолько явная игра мускулами двух президентов на средиземноморском плацдарме, пожалуй, происходит впервые.

Как бы там ни было, а одному лишь авианосцу вряд ли удастся оказать тот эффект, который возымеет демонстрация возможностей объединенной группы флотов Турции, Италии, Алжира и Туниса. Хотя, в этом дефиле могут принять участие и остальные сторонники Хафтара, такие как Египет, Греция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и даже Израиль.

В свою очередь, пока на морском плацдарме идет демонстрация возможностей, на политическом Турция в ливийском вопросе заручилась поддержкой, пока политической, ещё двух региональных игроков – Эфиопии и Нигера. Причем выбор сделан был стратегически выверенный, ведь Эфиопия граничит с Суданом, поддерживающим Хафтара, а Нигер с Чадом, поставляющим своих наёмников для ЛНА.

Таким образом, Турция создаёт не только стратегический фронт для оказания поддержки Триполи, но и оказания политического (а возможно и не только политического) давления на страны, выступающие на стороне Хафтара. И это всё лишний раз демонстрирует серьезность намерений Анкары не сдавать своих позиций в Ливии. Причем, с учетом провальных миротворческих миссий фрау Меркель, не исключено, что отстаивать в скором времени эту позицию придется в очень жестком и масштабном конфликте.



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