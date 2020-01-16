22 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), повідомляє НАБУ.

Йдеться про:

колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

колишнього першого заступника міністра юстиції (повідомлено про підозру в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України);

бенефіціара приватної компанії;

трьох осіб, наближених до колишнього народного депутата України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини: ввели в оману європейську інституцію не поінформувавши її про всі обставин спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату України, за вказівкою останнього підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи НАБУ під час досудового розслідування, попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» за його реалізацією до виконавчої служби не звертався. Та про цей факт ТОВ ЄСПЛ не повідомило. Так само, як і приховало від європейської інституції факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з екснародним депутатом-організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн грн із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року.

Станом на момент публікації цієї новини, частина підозрюваних вже висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення. Слідство триває.