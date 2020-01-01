Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council

09:45 24.01.2020   Россия

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки.

Про це він сказав на форумі в Давосі, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що будівництво російського газопроводу затримається на 2 роки або навіть більше.

"Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше", - сказав Гербст.

За його словами, цей газопровід РФ дає можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів у минулому. Він також зазначив, що найбільші ризики для України в енергетичному секторі, як і раніше, пов'язані з зусиллями Кремля політизувати питання газу, а найбільша можливість продовжувати реформу в газовому секторі та модернізувати газотранспортну систему.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв позбавити Європу від "недружніх постачальників енергії". При цьому президент США не уточнив, які країни він вважає недружніми постачальниками енергії.

 



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