Окупанти відповіли на плани Меджлісу організувати масову ходу до Криму

09:01 24.01.2020   Крым

Окупаційна влада Криму відреагувала на плани Меджлісу кримськотатарського народу організувати і провести "Марш гідності", під час якого передбачається масовий перетин адміністративного кордону з півостровом.

Як написав у Facebook так званий глава Криму Сергій Аксьонов, у разі "вторгнення" на півострів окупанти будуть діяти жорстко, повідомляє УНІАН.

"Це професійні провокатори, які звикли використовувати людей у якості витратного матеріалу для досягнення своїх цілей. Подивимося, чим закінчиться весь цей інформаційна галас. Якщо справа дійсно дійде до спроб незаконного перетину кордону, до спроб вторгнення на російську територію, то такі дії, безумовно, будуть жорстко припинятися і у відповідності з законом", - йдеться в повідомленні глави окупаційної адміністрації.

Аксьонов порадив українській владі "задуматися про наслідки провокації" і заявив, що в Криму "вистачить сил напоумити будь-якого шантажиста".

У свою чергу колишня самопроголошена прокурор Криму, нині - депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що на півострові для учасників ходи підготують "святкові автозаки". Вона також висловила сумнів, що хода буде проходити на території окупованого півострова. 

Про намір організувати подібний захід голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив на початку грудня. Для цього вже створено штаб. Вчора він назвав дату заходу - 2 травня 2020 року.

 



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