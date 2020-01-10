У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані

08:45 24.01.2020   Россия

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали «недоречним» порівняння главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком атак на малайзійський літак рейсу МН17 у Донецькій області та український «Боїнг» в Ірані.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

Зокрема, вона заявила, що Блок через ЗМІ зробив «надумані паралелі» між атаками на МН 17 й на український «Боїнг» в Ірані. «Головний дипломат Нідерландів, із нашої точки зору, просто недоречно скористався трагедією в Ірані, що має свої причини, свої особливості, для чергових нападок на Росію, для реклами вже досить набридлих суб'єктивних підходів Гааги до катастрофи рейсу MH17», - сказала Захарова.

Вона заявила, що це зроблено «в прив'язці до катастрофи» літака «Міжнародних українських авіаліній» (рейс PS 752). За словами Захарової, Блок зажадав надання Росією «задовільних відповідей» на низку питань Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття російською ракетою малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року. «Тих, які там вважатимуть правильними. Анітрохи не соромлячись відсутності доведених фактів, пан Блок запускає тепер в оборот якісь особисті відчуття щодо того, що міністр закордонних справ Росії, коли мова заходить про MH17, нібито «почувається не в своїй тарілці», й що «росіянам краще б визнати свою провину, погодитись відшкодувати збитки родичам загиблих, знявши тим самим напруженість», - сказала вона.

При цьому Захарова назвала такі заяви «ритуальним викликанням дощу, що не має відношення до права та юриспруденції», оскільки, за її словами, Росія надала «цілу низку доказів», які нібито спростовують провину РФ за атаку на МН17. «Причому тут ситуація в Ірані на початку 2020 року? Причому тут те, що сталось в Ірані з українським літаком, і те, що сталось кілька років тому з малайзійським «Боїнгом». Який зв'язок? Його немає! Взагалі ніякого зв'язку», - сказала Захарова.

За її словами, «спекулювати на трагедії в Ірані з метою просування ангажованих звинувачень проти Росії» неприпустимо й підло по відношенню до близьких та родичів жертв. «Безапеляційні вимоги Блока до Росії, як він сказав, визнати провину за катастрофу малайзійського літака в небі над Україною лише через те, що в Ірані був збитий український літак, є недоречними, неприйнятними, позбавленими будь-якої здорової логіки», - сказала Захарова.

При цьому вона заявила, що Блок випускає з уваги «явну причетність до катастрофи України, яка не закрила повітряний простір над зоною конфлікту». Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Спільна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою, випущеною з російського комплексу «Бук».

Першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), російський генерал Сергій Дубинський і терористи Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Суд над підозрюваними розпочнеться 9 березня 2020 року в Нідерландах.

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Пасажири і екіпаж загинули. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.

Пізніше влада Ірану визнала, що український лайнер помилково був збитий із зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» російського виробництва.

 



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