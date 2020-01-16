Следователь ФСБ в суде отрицал пытки над Машариповым

08:15 24.01.2020   Крым

Сегодня в Ялтинском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Юнуса Машарипова, который обвиняется в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Заседание проходило в закрытом режиме.

По информации адвоката Алексея Ладина, в ходе этого заседания была допрошена семейная пара местных жителей, которым принадлежит гараж, где якобы Машарипов прятал взрывчатку, передает КРЫМСКИЙ ПРОЦЕСС.

Они сообщили, что ключи от гаража у Машарипова были потому, что он делал там ремонт. Никаких взрывных устройств или других незаконных предметов они в гараже не видели.

Также показания в суде дал следователь ФСБ, который вел данное уголовное дело. С его слов, никаких нарушений во время следствия не допускалось. Заявления о пытках проверяла военная гарнизонная прокуратура, которая отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашла доказательств нарушения законодательства.

Напомним, по данным обвинения, Юнус Машарипов изготовил два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевез их на участок местности на Севастопольском шоссе в 50 м от храма Святого Архистратига Михаила Русской православной церкви, расположенного в поселке Ореанда в Ялте. С их помощью он якобы планировал поджечь лес на территории Ялты, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе. Кроме того, Машарипов якобы незаконно приобрел дымный порох и хранил его в гараже. Был задержан 27 сентября 2017 года.

Юнус Машарипов утверждает, что после задержания сотрудники ФСБ применяли к нему насилие — заявление с описанием пыток он направил на имя главы УФСБ в Крыму Виктора Палагина, а также «народу, властям, депутатам Украины, СМИ, правозащитным организациям», о чём 1 декабря 2017 года сообщило ряд изданий. В этом письме Машарипов называет себя правозащитником и настаивает, что с 2014 года он сообщал правозащитным «организациям о нарушениях прав детей, инвалидов, пенсионеров» в Крыму, собирал сведения о пострадавших от силовиков, а теперь и «сам лично испытал весь ужас изуверских методов пыток сотрудников ФСБ с проявлением садизма».



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