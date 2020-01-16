Політв’язню Гафарову можуть змінити запобіжний захід - Денісова

08:01 24.01.2020   Крым

Українського політв’язня Джеміля Гафарова відправили на медичне обстеження, за результатами якого можуть з’явитися підстави про обрання йому іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“... закінчився судовий розгляд апеляційної скарги щодо розгляду адміністративного позову адвоката Джеміля Гафарова до адміністрації “ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь”, — написала Денісова.

За її словами, під час судового розгляду справи, Гафаров та його адвокат отримали направлення на медичне обслідування.

“У разі здійснення кваліфікованого та належного медичного огляду Джеміля Гафарова, можуть з’явитися підстави для зміни йому запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний з триманням під вартою”, — повідомила Денісова.

Також вона зазначила, що наразі невідомо, де буде проводитись медичний огляд, але, відповідно до законодавства РФ, Джеміль Гафаров та його адвокат повинні бути повідомлені про місце та дату його проведення протягом трьох днів.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Джеміра Гафарова, якого утримують у СІЗО, критично погіршився. Він має проблеми з нирками, кишківником, серцем та вже три тижні постійно кашляє, проте належної медичної допомоги йому не надали.

Як повідомлялося раніше, фігуранту другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО № 5 російського Ростова-на-Дону.



Ще на цю тему:

08:25 24.01.2020
Подавляющая часть оставшихся политзаключенных — это крымские мусульмане
08:15 24.01.2020
Следователь ФСБ в суде отрицал пытки над Машариповым
20:50 23.01.2020
Звільнені з російської тюрми кримчани Ваїтов і Примов повернулися до Криму / Фото
19:15 23.01.2020
У Росії визнали порушення при утриманні в СІЗО політв’язня Мустафаєва / Фото, документ
15:40 23.01.2020
Российские СМИ боятся, что под видом шествия крымских татар в оккупированный Крым ворвутся "западные ЧВК"
11:10 23.01.2020
Рефат Чубаров назвал дату шествия в оккупированный Крым
10:20 23.01.2020
У Криму торік зафіксували 335 політично мотивованих арештів - Меджліс
20:59 22.01.2020
Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?
16:21 22.01.2020
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії
12:30 22.01.2020
Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» звільнили з російської колонії
20:30 21.01.2020
Латвійські активісти отримали листа від політв'язня Куку
19:40 21.01.2020
Ситуация с обменом крымских татар зависит исключительно от политической воли российской стороны - Полозов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:21 24.01.2020
У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Греция Греция
20:10 23.01.2020
ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт
14:00 23.01.2020
В Греции проходит масштабная забастовка
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:01 24.01.2020
ЕС передал Грузии оборудование для комплексного управления границами и борьбе с преступностью
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
11:40 23.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 24.01.2020
У Держдумі запропонували Україні приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
08:45 24.01.2020
У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані
21:00 23.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 22, 23 января
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 24.01.2020
Турция заручается поддержкой все новых стран
15:20 23.01.2020
Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
Всі новини країни
Украина Украина
12:21 24.01.2020
В 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний - КРЦ
12:01 24.01.2020
Прокуратура розслідує зловживання службовим становищем під час будівництва казарм в Одеській області
11:21 24.01.2020
Катарская QTerminals выиграла конкурс на концессию «Ольвии»
11:01 24.01.2020
МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд