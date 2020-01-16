Українського політв’язня Джеміля Гафарова відправили на медичне обстеження, за результатами якого можуть з’явитися підстави про обрання йому іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“... закінчився судовий розгляд апеляційної скарги щодо розгляду адміністративного позову адвоката Джеміля Гафарова до адміністрації “ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь”, — написала Денісова.

За її словами, під час судового розгляду справи, Гафаров та його адвокат отримали направлення на медичне обслідування.

“У разі здійснення кваліфікованого та належного медичного огляду Джеміля Гафарова, можуть з’явитися підстави для зміни йому запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний з триманням під вартою”, — повідомила Денісова.

Також вона зазначила, що наразі невідомо, де буде проводитись медичний огляд, але, відповідно до законодавства РФ, Джеміль Гафаров та його адвокат повинні бути повідомлені про місце та дату його проведення протягом трьох днів.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Джеміра Гафарова, якого утримують у СІЗО, критично погіршився. Він має проблеми з нирками, кишківником, серцем та вже три тижні постійно кашляє, проте належної медичної допомоги йому не надали.

Як повідомлялося раніше, фігуранту другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО № 5 російського Ростова-на-Дону.