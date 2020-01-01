Україна стала спостерігачем неформальної Кернської групи в СОТ

08:35 24.01.2020   Украина

Україна від сьогодні офіційно стала спостерігачем в Кернській групі (The Cairns Group), створеної в рамках Світової організації торгівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав Торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

Це неформальна група в рамках СОТ, що об‘єднує країни, які виступають за більшу лібералізацію міжнародної торгівлі аграрною продукцією.

"Неформальні групи в рамках СОТ є надзвичайно важливими для переговорів і формування позиції. Оскільки ми входимо у фазу активного реформування СОТ, то маємо бути активними, будувати коаліції і просувати власний інтерес у глобальній дискусії щодо міжнародної торгівлі", - написав Качка.

Він разом із міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим взяв участь у засіданні групи, на заході йшлося, зокрема, про лібералізацію торгівлі сільськогосподарськими товарами між країнами-учасницями групи.

"Вирішення проблем в торгівлі сільськогосподарською продукцією - ключ до подолання кризи СОТ. Ми поділяємо позицію держав-учасниць Кернської групи і раді, що члени групи підтвердили наш статус спостерігача", - сказав Милованов у своєму зверненні до учасників засідання.

Україна почала переговори про приєднання до Кернської групи ще в 2009 році.

Кернську групу створили в 1986 році країни-члени СОТ з великою часткою аграрного експорту. До групи входять 19 держав: Канада, ПАР, Пакистан, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Аргентина, Болівія, Бразилія, Гватемала, Колумбія, Коста-Ріка, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі.

Група виступає за відмову від будь-яких експортних субсидій і державної підтримки аграріїв.



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