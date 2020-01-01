В Черном море у побережья оккупированного Крыма был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 кв. километра и протяженностью 55,1 км.

Как пишут Новости Крыма, это следует из данных космического мониторинга, проводимого федеральным госучреждением «НИЦ «Планета», 21 января в 15:27 UTC, сообщается на официальном сайте организации.

По данным НИЦ «Планета», нефтяной разлив находится на расстоянии 146 км от Феодосии. Координаты центра нефтяного пятна – 35°24'с.ш., 43°42'в.д.