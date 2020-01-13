Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа организовали высадку воздушно-штурмовых групп на необорудованный участок морского побережья.

На полигоне Турали (Республика Дагестан) в ходе планового учения тактический воздушный десант морской пехоты выполнил высадку из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с отработкой действий по захвату прибрежной береговой линии, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в розыгрыше практических действий приняли участие около 250 военнослужащих.

В ходе учения на полигоне Турали военнослужащие совершенствуют навыки тактических действий, актуальных в современных вооруженных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.