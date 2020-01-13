Звільнені з російської тюрми кримчани Ваїтов і Примов повернулися до Криму / Фото

20:50 23.01.2020   Крым

Раніше засуджені за севастопольською «справою Хізб ут-Тахрір» і звільнені 22 січня кримчани Рустем Ваїтов і Нурі Примов прилетіли до Сімферополя.

Про це  передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

В аеропорту чоловіків зустрічали кримськотатарські активісти, адвокати й родичі. Так, активісти подарували Ваїтову і Примову національні чоловічі головні убори кримських татар.

«Це передали кримськотатарські активістки з Бахчисарая», – пояснила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Наразі Нурі Примов і Рустем Ваїтов вирушили додому. Ваїтов – в село Скворцове, в будинок батьків, а Примов – в село Штурмове під Севастополем. Там пройдуть дуа з нагоди їх повернення до Криму.

Рустем Ваїтов відсидів п’ять років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в «участі у діяльності терористичної організації». 22 січня його звільнили через закінчення терміну ув’язнення. Другий фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Примов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел сусідньої Росії.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов, які проходили у «справі Хізб ут-Тахрір», отримали по п’ять років виправної колонії загального режиму.

Нури Примов

Румтем Ваїтов



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