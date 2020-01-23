Британія визнала помилку щодо тризуба та видаляє його з посібника про екстремістів

20:30 23.01.2020   Украина

Поліція Британії визнала, що помилково внесла в антитерористичний посібник український національний символ тризуб, та запевнила, що видалить його з навчального документа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві контртерористичного управління британської поліції.

"Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів", - сказано в повідомленні.

Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів у досягненні цього рішення.

"У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", - сказано у повідомленні посольства.

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом "Український тризуб (націоналістичний)".

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.

Уряд Британії запевнив українську сторону в тому, що не має на меті ображати Україну, але визнав, образа була заподіяна. Речник уряду Британії у заяві щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб з нього.

Україна заявила, що вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику та вимагає вилучити з нього український державний символ.

Британський міністр з питань безпеки Брендон Льюїс після цього висловив жаль з приводу образи українського народу, але пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи.



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