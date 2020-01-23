ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт

20:10 23.01.2020   Греция

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав угоду з Грецією на 180 мільйонів євро, щоб допомогти їй сплатити свою частку за новий аеропорт на Криті, найбільшому острові країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Минулого року "Аріадн Аеропорт Груп", спільне підприємство індійської GMR та грецького підрядника GEK Terna, отримала контракт на будівництво нового аеропорту вартістю 520 мільйонів євро в Кастелі на Криті.

Група вкладе 54% вартості у проєкт "будівництво-експлуатація-передача", а Греція візьме на себе решту.

Новий аеропорт замінить критський аеропорт Іракліон, який щороку перевозить 8 мільйонів пасажирів і часто працює з перевантаженням.

Починаючи з 2009 року, Греція зробила кілька спроб знайти інвесторів для аеропорту, але боргова криза, що почалася наприкінці того року, і полегшилася лише у 2015 році, відлякувала потенційних власників.

Новий 28-річний кредит ЄІБ для грецького уряду дозволить розпочати будівельні роботи.



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