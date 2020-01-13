У Росії визнали порушення при утриманні в СІЗО політв’язня Мустафаєва / Фото, документ

19:15 23.01.2020   Крым

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда отримала відповідь на її запит в прокуратуру Краснодарського краю РФ, в якому з трьох висунутих нею претензій на утримання в СІЗО українського політв'язня Сервера Мустафаєва одна визнана обґрунтованою.

Активістка передала копію офіційного листа Укрінформу.

У відповіді начальника відділу з нагляду за дотриманням законів при виконанні кримінальних покарань прокуратури Краснодарського краю РФ М.П.Кіргуєва з приводу скарг Лазди на утримання С.Р.Мустафаєва в краснодарському СІЗО, дві претензії відкинуті та одне порушення визнано.

Зокрема, за словами Кіргуєва, Мустафаєв забезпечувався харчуванням за нормами, передбаченими законодавством РФ. При цьому «окремої норми харчування або заміни продуктів для осіб, які не вживають м'ясо свинини, не передбачено». «Доводи про відсутність доступу до води в камері і несправність системи туалету, а також ігнорування його скарг, не підтвердилися», - пише працівник прокуратури Краснодарського краю.

Водночас визнано невідповідність правилам тримання в одиночних умовах, санітарним нормам утримання в цілому (не менше ніж 4 кв. м на одного ув'язненого). За даним фактом «внесено подання про усунення порушень закону».

Лист з прокуратури Краснодарського краю РФ датований 22 січня.

30 жовтня 2019 року адвокат Мустафаєва Ліля Гемеджи в інтерв'ю ЗМІ назвала умови тримання її підзахисного в краснодарському СІЗО «нелюдськими», «тортурними», після чого закликала активістів писати скарги в російські офіційні інстанції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова тоді відреагувала на це повідомлення і також зажадала від російської влади покращити умови тримання фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Сервер Мустафаєв - правозахисник, координатор «Кримської солідарності». Його заарештували 21 травня 2018 року, після чого він став фігурантом так званої другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» (цю організацію вважають в Росії терористичною).

6 листопада Amnesty International визнала Мустафаєва в'язнем совісті.

15 листопада Південний військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», почав розглядати справу по суті.



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