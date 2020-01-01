В оккупированном Крыму нашли золотые украшения скифов

20:40 23.01.2020   Крым

В Усть-Альминском некрополе Бахчисарайского района Крыма археологи нашли множество золотых скифских артефактов. 

Об этом журналистам рассказал директор института Вадим Майко, пишет ТАСС.

"Наша экспедиция совместно с заповедником "Неаполь Скифский" раскапывала очень хорошо известный Усть-Альминский некрополь, удалось вскрыть большую площадь [раскопок]. Благодаря этому количество изделий из драгметаллов увеличилось. Насколько, сказать пока что не могу, они находятся на стадии обработки. Думаю, что через несколько месяцев можно будет показать конкретные вещи", - сказал он.

Директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, на территории которого находится некрополь, рассказал ТАСС, что среди поступивших в музей находок есть ювелирные изделия, предметы погребального инвентаря, в том числе из драгоценных металлов, а также лепная и гончарная керамика, предметы вооружения, с помощью которых ученые могут воссоздать образ жизни позднескифского населения юго-западной части Крыма.

Масштабные незаконные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. В декабре 2019 года Майко сообщал, что площадь, обследованная археологами в Крыму с 2014 года, составила несколько сотен гектаров.

Усть-Альминское городище II в. до н.э. - III в. н.э. относится к позднескифскому периоду. Раскопки здесь ведутся с 1930-х годов. Общая площадь составляет около 6 га.



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