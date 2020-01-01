Крупнейший банк Крыма за 2019 год увеличил кредитный портфель физлиц в 1,5 раза

20:20 23.01.2020   Крым

Кредитный портфель физических лиц в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) в 2019 году достиг 41 млрд рублей, увеличившись на 14,3 млрд рублей или в полтора раза.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба РНКБ, пишет finanz.ru.

«Розничный бизнес продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста: кредитный портфель физических лиц достиг 41 млрд рублей (увеличение с начала года в 1,5 раза), ресурсный портфель физических лиц достиг 81,9 млрд рублей, в том числе депозитный портфель - 44,7 млрд рублей (рост на 22% с начала года). Банк ежемесячно кредитует жителей Крыма более чем на 4 млрд рублей. Прирост кредитного портфеля за 12 месяцев 2019 года составил 14,3 млрд рублей - это на 22% больше, чем за 12 месяцев 2018 года (11,7 млрд рублей)», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан на пресс-конференции уточнил журналистам, что темпы роста крымского банка выше, чем темпы роста банковской системы страны. «Рост портфеля во всех наших программах самым значительным был в автокредитовании - в 2,1 раза. В ипотеке он был около 1,5 раза и в кредитный картах - 1,7 раза. Кредиты наличными - поменьше, потому что из этого портфеля люди уже начали уходить в нормальные продукты», - сказал он.

Кредитными картами РНКБ сейчас пользуются порядка 600 тыс. клиентов банка, уточнили в пресс-службе, кредитный портфель по ним превышает 7 млрд рублей. Ипотечный портфель за прошлый год достиг 15,3 млрд рублей.

«Количество ипотечных кредитов, выданных за 12 месяцев в 2019 году (4 тыс. 261 штук), увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом. Более 83% заемщиков в 2018 году - жители Республики Крым и города Севастополя, более 31% от объема выданных ипотечных кредитов - жилье в новостройке, 8% заемщиков - военнослужащие. Средняя сумма кредита по сравнению с 2018 годом увеличилась на 200 тыс. и составляет - 2,3 млн рублей. В основном покупают одно- и двухкомнатные квартиры», - уточняется в сообщении.

РНКБ - системообразующий банк оккупированного Крыма со 100% государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. Банк обслуживает более 2,1 млн физических лиц и около 65 тыс корпоративных клиентов.



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