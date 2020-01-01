Директор так называемого «института археологии Крыма» РАН Вадим Майко в ходе пресс-конференции в г. Симферополь сообщил, что Государственный Эрмитаж (Россия) лидирует в полевом сезоне 2019 года по количеству действующих археологических экспедиций в оккупированном Крыму.

«Объем стационарных археологических исследований возрос. Прежде всего это касается Государственного Эрмитажа. И до 2014 масштаб раскопок Государственного Эрмитажа был достаточно большой. За прошедший 2019 год он возрос», — цитирует Майко издание flot2017.

По словам Майко, Эрмитаж не только расширил старые экспедиции, но и проводит новые раскопки. Так, по информации директора «института археологии», Эрмитаж ведет раскопки античного городища Нимфей, городища Калос Лимен в Северо-Западном Крыму, Херсонеса.

«По количеству экспедиций Эрмитаж выходит на первое место среди всех организаций, работающих на полуострове. Это очень хорошо. Этот отрадный факт, который надо отметить и который отличает раскопки 2019 года от предшествующих», — подчеркнул Майко.

Отметим, что при строительстве трассы «Таврида» и подходов к мосту через Керченский пролив были найдены около 80 археологических памятников, более 100 артефактов, античная усадьба.

Работающие в оккупированном Крыму археологические экспедиции, все раскопки с точки зрения украинского законодательства находятся вне правового поля и являются одними из наиболее очевидных нарушений со стороны оккупационной российской власти.