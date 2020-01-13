Препятствовать участникам марша на Крым нет оснований – Госпогранслужба Украины

19:45 23.01.2020   Крым

У Госпогранслужбы Украины(ГПСУ) нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша на аннексированный Крым.

Об этом 23 января Крым.Реалии сказал руководитель отдела по вопросам взаимодействия украинского ведомства Андрей Демченко.

«Все должны пройти соответствующее оформление в рамках действующего законодательства. Законодательством четко определен порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Препятствовать – нет оснований», – пояснил Демченко.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку, как утверждает Чубаров, акция является законной. Публичной реакции украинских властей на такие планы руководства Меджлиса нет.

6 декабря 2019 года глава Меджлиса анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Чубаров говорил, что организаторы марша «будут стараться» согласовывать свои действия с украинскими властями.

22 января 2020 года Чубаров сказал, что марш на Крымский полуостров пройдет 2 мая. Глава Меджлиса также не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией анонсируемый марш и пообещал «жесткий отпор».



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