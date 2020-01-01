Французький Egis реалізує черговий етап підготовки пре-ТЕО Бердянського порту

19:30 23.01.2020   Бердянск

Фахівці французької консалтингової компанії Egis International реалізують черговий етап підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування (пре-ТЕО) розвитку ДП «Бердянський морський торговельний порт» в рамках технічної допомоги Євросоюзу.

Як повідомила прес-служба держстивідора, представники Egis відвідали Бердянський морський порт 21-22 січня. В ході візиту інженер компанії Андре Мерьен отримав інформацію щодо організаційної структури, штатного розкладу і функцій адміністрації Бердянського морського порту і ДП «БМТП», пишуть Порти України.

Експерти Egis розпочали підготовку пре-ТЕО гдержстивідора БМТП у жовтні 2019 року.

Egis International пропонує послуги інжинірингу, проектного структурування та експлуатації. У сфері інжинірингу та консалтингу діяльність компанії концентрується на секторах транспорту, міського розвитку, цивільного будівництва, промисловості, водопостачання та водовідведення, захисту навколишнього середовища та енергетики.

Фахівці Egis беруть участь у розробці проектів розвитку в морських портах України в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Підтримка органів влади України в розробці Національної транспортної моделі і майстер-плану».



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