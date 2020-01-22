У Зеленского призывают мировых лидеров бойкотировать парад в Москве 9 мая

19:00 23.01.2020   Украина

Лидерам демократического мира необходимо воздержаться от приезда на празднование парада 9 мая в Москве.

Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины, подрывает систему международной безопасности и не выполняет публичных международно-правовых обязательств, а мировое сообщество не должно легализировать своим присутствием агрессивную политику Кремля. 

Об этом в комментарии Guildhall заявил ряд депутатов от правящей политической партии «Слуга народа». 

Так, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев считает, что лидерам демократического мира необходимо продолжать практику бойкота парада 9 мая в Москве и не позволить таким образом Владимиру Путину легализировать фактический выход России из под международной юрисдикции, предусмотренный запланированной конституционной реформой в РФ. 

"Украине, в условиях продолжающейся войны, необходимо проигнорировать приглашение, если оно последует. Поддерживать Россию в ее попытках переписать историю и присвоить победу в Европе непродуктивно ни для какой страны», – подытожил Никита Потураев. 

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура считает необходимым для Украины обращаться к нашим международным партнерам с просьбой воздержаться от посещения парада 9 мая в Москве и любых мероприятий, организованных Россией, а также лоббировать усиление экономических санкций, как основного инструмента влияния на РФ. 

Еще один народный избранник от политической партии «Слуга народа» Святослав Юраш, считает, что ни Украина, ни международное сообщество не должны содействовать президенту России в его попытках монополизировать память о Второй мировой войне.  

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, также заявила о необходимости для европейских лидеров бойкотировать приезд в Москву на празднование Дня победы 9 мая, поскольку РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины и ни одно из публичных международных обязательств, взятых руководством РФ по урегулированию конфликта, не выполнены. «

Ранее депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы Андрес Кубилюс в комментарии Guildhall заявил, что мировое сообщество должно продолжать бойкотировать приглашения президента России на празднвоание Дня победе 9 мая в Москве, поскольку поведение РФ, как страны-агрессора не изменилось, а в Европарламенте, в свою очередь, необходимо разработать альтернативный сценарий почтения памяти победы во Второй мировой войне.



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