Міністр закордонних справ Туреччини закликав НАТО до розширення, зокрема, шляхом приєднання Грузії до Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не розумію, чому ми не запросили Грузію чи не активували план дій (щодо членства в НАТО – Ред.), аби Грузія стала членом", - сказав Мевлют Чавушоглу під час панельної дискусії на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Нас критикують за відносно кращі відносини з Росією як з сусідом, але наші західні друзі не погоджуються запрошувати Грузію, тому що вони не хочуть провокувати Росію. Але Грузія потребує нас, а нам потрібен такий союзник, як Грузія. Тому нам потрібео розширення, Грузія повинна стати членом (НАТО – Ред.)", - додав він.

Нагадаємо, саміт НАТО у 2018 році підтвердив, що Грузія йде до членства в Альянсі.

Рівень підтримки членства у НАТО і ЄС серед грузинів в останній рік перебуває на найвищому за останні декілька років рівні.