Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой

18:45 23.01.2020   Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у него нет уверенности в том, что Республика Молдова идет по европейскому пути, поэтому сотрудничество с Кишиневом Бухарест приостанавливает. 

Ранее премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что «новое правительство Молдовы нельзя считать серьезным партнером», пишет ghall.com

Молдавский политолог Анатол Царану заявил, что румыны судят по приоритетам правящей в РМ Партии социалистов, главный из которых – вступление страны в Евразийский экономический союз. 

Впервые за время существования независимой Молдовы Бухарест позволил себе угрозу прекращения сотрудничества с правительством РМ и выдвинул условия восстановления отношений. Главное, что должен сделать Кишинев, – это практически доказать, что страна следует проевропейским путем. Известно, что Молдову с ЕС связывает Соглашение об ассоциации. 

Президент РМ Игорь Додон обещал, что стремление Молдовы стать членом Евразийского экономического союза не помешает Кишиневу сохранять курс на интеграцию в ЕС. Однако в Бухаресте в этом засомневались. Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во дворце Котрочень традиционную ежегодную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте, в ходе которой рассказал о приоритетах румынской внешней политики и о возобновлении помощи соседней Республике Молдова. По словам румынского лидера, у него нет твердой уверенности в том, что новое правительство РМ продолжает следовать европейским курсом, поэтому пока не может быть и речи о прежнем сотрудничестве с Кишиневом. 

«Румыния возобновит полное сотрудничество с Республикой Молдова, когда увидит, что на правительственном уровне предпринимаются действия для продолжения европейского пути. Я повторяю позицию Румынии: европейский путь – это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимую пользу ее гражданам. К сожалению, как я уже говорил, мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинева преследует именно эту цель», – цитирует главу государства румынская редакция французской радиокомпании RFI. 

Йоханнис подчеркнул, что в первую очередь в Бухаресте хотят увидеть продолжение реформ в области правосудия, администрации и борьбы с коррупцией, которые «могут обеспечить демократический путь и предсказуемость страны». А до тех пор Румыния будет оказывать помощь и финансировать только те проекты в Молдове, которые ориентируются непосредственно на простых жителей, проекты местных администраций и, конечно же, все проекты, направленные на стратегическое воссоединение двух стран. 

Бывший министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску выразил озабоченность тем, что в ряде случаев голосования в международных организациях Республика Молдова поддержала Россию, в том числе в ООН. Бывший министр призвал молдавскую дипломатию действовать от имени РМ, а не других государств.



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