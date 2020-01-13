Расчеты зенитного ракетного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, в рамках тактико-специального учения отразили удары условного воздушного противника.

Зенитчики на штатной военной технике совершили 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где выполнили задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. В роли противника выступали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, пишет пресс-служба МО России.

Кроме того, был отработан ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В плановом учении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.

А на Кубани состоялись межвидовые тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) подразделений десантно-штурмового соединения (горной) и экипажей морской авиации Военно-Морского Флота России.

По замыслу учения, подразделение ПВО, оснащенное новейшим переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Верба», было десантировано посадочным способом вертолетами Ка-29 на участок Черноморского побережья.

На земле десантники во взаимодействии со штурмовым отрядом заняли огневые позиции, взяли штурмом командный пункт условного противника, захватили его военную технику, отразили авиационный удар из новейших зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10МН» и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

Экипажи морской авиации осуществили разведку местности на предмет демаскирующих признаков, выполнили условную бомбардировку колонны военной техники противника, а также эвакуацию условно раненого военнослужащего поисково-спасательным вертолетом в условиях активных боевых действий.

Всего в плановых межвидовых учениях было задействовано около 200 военнослужащих, около 40 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, вертолеты Ка-29, Ка-27ПС, комплексы ПВО «Стрела-10МН».