ЮВО: На Кубани морская авиация ЧФ и ПВО провели межвидовые тактические учения
|18:00 23.01.2020
|Россия
Расчеты зенитного ракетного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, в рамках тактико-специального учения отразили удары условного воздушного противника.
Зенитчики на штатной военной технике совершили 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где выполнили задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. В роли противника выступали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, пишет пресс-служба МО России.
Кроме того, был отработан ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В плановом учении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.
А на Кубани состоялись межвидовые тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) подразделений десантно-штурмового соединения (горной) и экипажей морской авиации Военно-Морского Флота России.
По замыслу учения, подразделение ПВО, оснащенное новейшим переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Верба», было десантировано посадочным способом вертолетами Ка-29 на участок Черноморского побережья.
На земле десантники во взаимодействии со штурмовым отрядом заняли огневые позиции, взяли штурмом командный пункт условного противника, захватили его военную технику, отразили авиационный удар из новейших зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10МН» и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».
Экипажи морской авиации осуществили разведку местности на предмет демаскирующих признаков, выполнили условную бомбардировку колонны военной техники противника, а также эвакуацию условно раненого военнослужащего поисково-спасательным вертолетом в условиях активных боевых действий.
Всего в плановых межвидовых учениях было задействовано около 200 военнослужащих, около 40 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, вертолеты Ка-29, Ка-27ПС, комплексы ПВО «Стрела-10МН».
Ще на цю тему:
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 22, 23 января
ЮВО: Десант Каспийской флотилии в ходе учения высадился на необорудованный участок побережья
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18 - 21 января
ЮВО: В горах и на побережье Абхазии прошли учения российских войск
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 января