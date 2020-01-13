Малый ракетный корабль ЧФ совершил электронные пуски «Калибров»
|17:40 23.01.2020
|Крым
Малый ракетный корабль Черноморского флота оккупантов «Вышний Волочек» провел учения по применению ракетного комплекса «Калибр-НК».
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет пресс-служба МО РФ.
«Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочек» Черноморского флота провёл тренировку в пункте базирования флота по применению ракетного комплекса «Калибр-НК». В ходе тренировки личный состав ракетно-артиллерийской боевой части МРК «Вышний Волочек» отработал алгоритм действий по выполнению электронных пусков по надводной цели», - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника с помощью зенитного артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт», а затем нанес ответный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».
Ранее «Вышний Волочек» провел двусторонне учение с экипажами самолетов СУ-24М и СУ-27 и расчетом берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион».
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