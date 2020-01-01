Житель Ялты прилюдно нанес себе увечья перед входом в здание оккупационной администрации города.

Об этом Крыминформу сообщили в экстренных службах региона.

«Около полудня ко входу в здание со стороны набережной подошел гражданин 1963 года рождения, который с помощью принесенного с собой ножа нанес себе резанные раны рук и воткнул себе нож в область горла», - уточнил источник агентства.

Первую помощь пострадавшему оказали прохожие, ставшие свидетелями инцидента.

Сотрудники охраны здания администрации вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял много крови.