Житель Ялты покалечил себя перед зданием администрации
|17:20 23.01.2020
|Ялта
Житель Ялты прилюдно нанес себе увечья перед входом в здание оккупационной администрации города.
Об этом Крыминформу сообщили в экстренных службах региона.
«Около полудня ко входу в здание со стороны набережной подошел гражданин 1963 года рождения, который с помощью принесенного с собой ножа нанес себе резанные раны рук и воткнул себе нож в область горла», - уточнил источник агентства.
Первую помощь пострадавшему оказали прохожие, ставшие свидетелями инцидента.
Сотрудники охраны здания администрации вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял много крови.
Ще на цю тему:
15:30 17.01.2020
В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
21:10 08.10.2019
Оккупанты решили поделить территорию Ялты на санитарные зоны с закреплением ответственных организаций
Оккупанты решили поделить территорию Ялты на санитарные зоны с закреплением ответственных организаций
13:30 20.09.2019
Оккупанты сообщают об открытии в Ялте "международного кинофестиваля"
Оккупанты сообщают об открытии в Ялте "международного кинофестиваля"
17:00 18.09.2019
В Ялте российские силовики организовали канал нелегальной миграции
В Ялте российские силовики организовали канал нелегальной миграции
14:14 26.06.2018
О том что в оккупированной Ялте обокрали банк и из ячеек исчезло порядка 1,5 миллиона долларов узнали спустя три дня
О том что в оккупированной Ялте обокрали банк и из ячеек исчезло порядка 1,5 миллиона долларов узнали спустя три дня
15:00 22.06.2018
Результат активного сотрудничества со следствием Ростенко - Следственная группа МВД РФ оцепила "мэрию" Ялты: идет выемка
Результат активного сотрудничества со следствием Ростенко - Следственная группа МВД РФ оцепила "мэрию" Ялты: идет выемка
10:37 18.06.2018
Сегодня суд решит достаточно ли активно сотрудничал со следствием Ростенко чтобы выпустить его на поруки «Ласкового мая»
Сегодня суд решит достаточно ли активно сотрудничал со следствием Ростенко чтобы выпустить его на поруки «Ласкового мая»
08:28 17.05.2018
Старейший ялтинский кинотеатр закрывают навсегда
Старейший ялтинский кинотеатр закрывают навсегда
13:06 04.04.2018
Частный сектор Симеиза отрезали от пляжа очередным забором / Фото
Частный сектор Симеиза отрезали от пляжа очередным забором / Фото
10:34 26.03.2018
Оккупанты превращают Ялту в «пляжный Освенцим» / Фоторепортаж
Оккупанты превращают Ялту в «пляжный Освенцим» / Фоторепортаж