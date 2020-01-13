ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения

17:00 23.01.2020   Армения

На автодроме полигона Камхуд российской военной базы в Армении водители колесной военной техники на занятиях по экстремальному вождению приступили к отработке элементов контраварийного вождения в зимних условиях.

В ходе практических занятий по вождению молодые водители учатся приемам маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности, пишет пресс-служба МО России.

В условиях плохой видимости военнослужащие преодолевают искусственные и естественные препятствия с использованием штатных средств самовытаскивания, а также отрабатывают нормативы по эвакуации техники, застрявшей в оврагах, и буксированию неисправных машин.

Сотрудники 219-й военной автомобильной инспекции и военнослужащие военной полиции на маршрутах движения автомобильных колонн обеспечивают безопасность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В практических занятиях принимают участие более 500 военнослужащих из числа водителей колесной военной техники и задействовано около 100 единиц военной техники.

Среди военнослужащих российской военной базы в Армении на полигоне Камхуд начался отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Разведчики на время преодолевают снежную преграду в зимнее время (летом – водную) шириной до 100 м в полной экипировке со штатным оружием, совершают марш-бросок протяженностью 5 км в район сбора и выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута выполняют задачи по передаче разведывательных донесений, что также влияет на общую оценку группы.

Самыми сложными испытаниями станут преодоление «тропы разведчика», оборудованной более 20 препятствиями на 800 м в составе группы и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности в полной экипировке с оружием.

На отборочном этапе состязаний при подготовке к АрМИ-2020 принимают участие более 300 военнослужащих из разведывательных подразделений соединения. Победители конкурса представят российскую военную базу в отборочном этапе среди разведывательных подразделений Южного военного округа.



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