Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения учебно-боевых задач
|16:40 23.01.2020
|Россия
Экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли в моредля отработки плановых учебно-боевых задач по уничтожению условного противника на морские полигоны Каспийского моря.
Морякам КФл предстоит отразить налет авиации условного противника с использованием корабельного вооружения, выполнить задачи организации управления силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения противника на переходе морем, распределения целей и постановки огневых задач по уничтожению плавающих мин, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
На территории Республики Дагестан и в Астраханской области к проведению плановых мероприятий боевой подготовки задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения флотилии, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолётов и самолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО и более 1,5 тыс военнослужащих. Задействованы ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантные катера и тральщики.
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