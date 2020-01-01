Экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли в моредля отработки плановых учебно-боевых задач по уничтожению условного противника на морские полигоны Каспийского моря.

Морякам КФл предстоит отразить налет авиации условного противника с использованием корабельного вооружения, выполнить задачи организации управления силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения противника на переходе морем, распределения целей и постановки огневых задач по уничтожению плавающих мин, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

На территории Республики Дагестан и в Астраханской области к проведению плановых мероприятий боевой подготовки задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения флотилии, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолётов и самолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО и более 1,5 тыс военнослужащих. Задействованы ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантные катера и тральщики.