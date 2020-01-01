К недостроенному «Северному потоку 2» подошло норвежское судно-инспектор
|16:20 23.01.2020
|Россия
Вдоль недостроенного трубопровода «Северный поток 2» в Балтийском море спустя месяц после отвода судов-трубоукладчиков прошло норвежское судно Stril Explorer.
Корабль занимается инспекцией трубопроводов, что не подпадает под санкции США и находится в данное время в водах Дании, где завершается недостроенный газопровод, пишет Информационное сопротивление.
Подконтрольный Газпрому оператор газопровода «Северный поток 1» Nord Stream AG в мае 2017 года заключил контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта Stril Explorer включает визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов по всей длине трассы. Компания MMT SWEDEN берет в аренду судно Stril Explorer у норвежской Simon Møkster Shipping.
Напомним, операторы «Северного потока» и «Северного потока 2» просят Федеральное сетевое агентство Германии вывести эти газопроводы из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.
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