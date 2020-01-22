Объем перевалки "Трансбалктерминала" по итогам 2019 года достиг нового максимума. Перевалка зерновых увеличилась на 1,01 млн тонн, что на 25% превышает проектную мощность терминала.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании "Кернел".

В 2020 году на терминале планируют увеличить объемы отгрузки, благодаря полноценной интеграции в портовое сообщество "Трансгрейнтерминала Кернел" и развить инфраструктуру за счет проведения дноуглубительных работ в порту. Кроме того, сейчас завершается разработка концепции реконструкции "Трансбалктерминала".

ООО "Трансбалктерминал" принадлежит агрохолдингу "Кернел" и оперирует в морпорту Черноморск. "Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки