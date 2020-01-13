Российские СМИ боятся, что под видом шествия крымских татар в оккупированный Крым ворвутся "западные ЧВК"

15:40 23.01.2020   Крым

Оккупантов Крымского полуострова не на шутку испугал анонсированная Меджлисом международная ненасильственная мирная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Издание avia.pro пишет: "Украинское телевидение опубликовало информацию о начале подготовки к силовому захвату Крымского полуострова с участием западных силовых структур. Речь идёт о попытке прорваться через пункт пропуска «Чонгар»".

"2 мая крымские татары запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска «Чонгар».<…>По словам Чубарова, в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают – возможен силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров", – пишет издание.

Кого конкретно следует понимать под «западными партнёрами» - не уточняется, однако, принимая во внимание сведения о попытке силового прорыва на территорию полуострова, речь может идти и о привлечение западных ЧВК, добавляет avia.pro.

В это время, заместитель председателя Общественной палаты оккупированного Крыма коллаборант Александр Форманчук "спрогнозировал" возможное развитие событий и рассказал, какие цели преследует данная акция, пишет РИА Новости

 "Данная акция проявит истинное влияние меджлиса на крымских татар, которые проживают в Крыму. Думаю, активной поддержки он (Меджлис) отсюда не получит, поэтому акция обречена на провал. Возможно, какая-то небольшая часть активистов с обеих сторон границы попробуют спровоцировать какую-то ситуацию. Но уверен, что наши правоохранительные и силовые структуры будут готовы к этим провокациям", – сказал изданию Форманчук. 

По его мнению, так называемый "марш достоинства" прежде всего преследует цель привлечь к Меджлису внимание зарубежных кругов. "В последние годы меджлис* в основном держался за счет спекуляции на крымско-татарской проблеме на международных площадках. А поскольку интерес к этой проблеме начал падать, этой акцией меджлис* снова пытается вернуть крымско-татарский вопрос в международную повестку дня", – считает Форманчук. 

Форманчук считает, что акция не получит поддержки крымских татар, проживающих на полуострове. "Крым, являясь составной частью российского государств, находится под надежной защитой. Большинство крымских татар понимают эти реалии, понимают бесперспективность силовых акций и провокаций такого рода по решению их проблем. Проблемы крымскотатарского народа решаются здесь, в российском Крыму, в конституционном поле Крыма и РФ. Крымские татары постепенно к этому привыкают и понимают это", – подытожил он.



Ще на цю тему:

20:50 23.01.2020
Звільнені з російської тюрми кримчани Ваїтов і Примов повернулися до Криму / Фото
19:15 23.01.2020
У Росії визнали порушення при утриманні в СІЗО політв’язня Мустафаєва / Фото, документ
11:10 23.01.2020
Рефат Чубаров назвал дату шествия в оккупированный Крым
10:20 23.01.2020
У Криму торік зафіксували 335 політично мотивованих арештів - Меджліс
20:59 22.01.2020
Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?
16:21 22.01.2020
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії
12:30 22.01.2020
Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» звільнили з російської колонії
20:30 21.01.2020
Латвійські активісти отримали листа від політв'язня Куку
19:40 21.01.2020
Ситуация с обменом крымских татар зависит исключительно от политической воли российской стороны - Полозов
15:45 21.01.2020
Адвокат кримчанина Джеппарова поскаржився до Генпрокуратури Росії
09:00 21.01.2020
Адвокаты подали возражение на действия судьи в "бахчисарайском деле Хизб ут-Тахрир"
20:21 20.01.2020
Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
Всі новини країни
Греция Греция
20:10 23.01.2020
ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт
14:00 23.01.2020
В Греции проходит масштабная забастовка
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
11:40 23.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
18:15 21.01.2020
ЮВО: В горах и на побережье Абхазии прошли учения российских войск
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 22, 23 января
18:00 23.01.2020
ЮВО: На Кубани морская авиация ЧФ и ПВО провели межвидовые тактические учения
17:50 23.01.2020
ЮВО: Десант Каспийской флотилии в ходе учения высадился на необорудованный участок побережья
16:40 23.01.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения учебно-боевых задач
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.01.2020
Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
08:30 22.01.2020
OTI Holding створить нову готельну мережу на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 23.01.2020
Звільнені з російської тюрми кримчани Ваїтов і Примов повернулися до Криму / Фото
20:40 23.01.2020
В оккупированном Крыму нашли золотые украшения скифов
20:30 23.01.2020
Британія визнала помилку щодо тризуба та видаляє його з посібника про екстремістів
20:20 23.01.2020
Крупнейший банк Крыма за 2019 год увеличил кредитный портфель физлиц в 1,5 раза
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд