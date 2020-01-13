Оккупантов Крымского полуострова не на шутку испугал анонсированная Меджлисом международная ненасильственная мирная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Издание avia.pro пишет: "Украинское телевидение опубликовало информацию о начале подготовки к силовому захвату Крымского полуострова с участием западных силовых структур. Речь идёт о попытке прорваться через пункт пропуска «Чонгар»".

"2 мая крымские татары запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска «Чонгар».<…>По словам Чубарова, в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают – возможен силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров", – пишет издание.

Кого конкретно следует понимать под «западными партнёрами» - не уточняется, однако, принимая во внимание сведения о попытке силового прорыва на территорию полуострова, речь может идти и о привлечение западных ЧВК, добавляет avia.pro.

В это время, заместитель председателя Общественной палаты оккупированного Крыма коллаборант Александр Форманчук "спрогнозировал" возможное развитие событий и рассказал, какие цели преследует данная акция, пишет РИА Новости.

"Данная акция проявит истинное влияние меджлиса на крымских татар, которые проживают в Крыму. Думаю, активной поддержки он (Меджлис) отсюда не получит, поэтому акция обречена на провал. Возможно, какая-то небольшая часть активистов с обеих сторон границы попробуют спровоцировать какую-то ситуацию. Но уверен, что наши правоохранительные и силовые структуры будут готовы к этим провокациям", – сказал изданию Форманчук.

По его мнению, так называемый "марш достоинства" прежде всего преследует цель привлечь к Меджлису внимание зарубежных кругов. "В последние годы меджлис* в основном держался за счет спекуляции на крымско-татарской проблеме на международных площадках. А поскольку интерес к этой проблеме начал падать, этой акцией меджлис* снова пытается вернуть крымско-татарский вопрос в международную повестку дня", – считает Форманчук.

Форманчук считает, что акция не получит поддержки крымских татар, проживающих на полуострове. "Крым, являясь составной частью российского государств, находится под надежной защитой. Большинство крымских татар понимают эти реалии, понимают бесперспективность силовых акций и провокаций такого рода по решению их проблем. Проблемы крымскотатарского народа решаются здесь, в российском Крыму, в конституционном поле Крыма и РФ. Крымские татары постепенно к этому привыкают и понимают это", – подытожил он.