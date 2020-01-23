Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди

15:20 23.01.2020   Турция

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Європейський Союз не виплатив навіть половину з 6 мільярдів євро, які він обіцяв Анкарі для вирішення проблеми біженців після початку війни в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Чавушоглу сказав, що ЄС не повністю виконав свої обіцянки в рамках угоди 2015 року, в якій обидві сторони досягли угоди щодо кризи біженців, і сказав, що блок навіть не виплатив початкові 3 мільярди євро, які повинні були бути перераховані до кінця 2016 року.

Міністр сказав, що ця угода значно скоротила число людей, які незаконно перетинають кордони ЄС.

"До укладення угоди щодня до 7000 біженців залишали Туреччину і прямували до Греції", - сказав він, додавши, що з моменту підписання угоди на грецькі острови прибуває близько 57 біженців в день.

Однак обіцянки щодо Митного союзу і переговорів про вступ Туреччини в ЄС також не були виконані, вважає Чавушоглу.

За його словами, хоча обіцянки не виконані, Туреччина, як і раніше, прихильна виконанню міграційної угоди з ЄС.



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