Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 2 мая 2020 года состоится международная ненасильственная мирная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Об этом глава Меджлиса сообщил на пресс-конференции, посвященной Дню Соборности Украины, пишет ATR.

«2 мая 2020 года. Административная граница между материковой Украиной и Крымом. Мы собираемся там все. Мы идем к себе домой. Мы переходим админграницу. Мы будем приглашать всех членов международных делегаций: ПАСЕ, ОБСЕ, ПА НАТО, членов Европарламента», — заявил Рефат Чубаров.

Кроме того, председатель Меджлиса сообщил, что через месяц исполняется 6 лет со дня начала оккупации Крыма. За эти годы всеми международными институтами были приняты десятки документов по Крыму, но ни один не выполнен.

«Соборность — это единство всех украинцев ради настоящего и будущего страны. Это неделимость наших земель, от Киева до Бахчисарая, от Львова до Донецка. Угроза реальна и над единством, и над соборностью», — подчеркнул Чубаров.

Как известно, целью международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» является «содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский союз, Совет Европы и другие международные организации, в реализации ими же принятых решений в поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, и обеспечение тем самым защиты и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа — коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности».

Ранее Стамбульская диаспора крымских татар уже подтвердила, что они примут участие в международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.