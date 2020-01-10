Як повідомлялося раніше, 10 січня 2020 року в окупованій Ялті (після участі у величезних військово-морських навчаннях з ракетними стрільбами) президент РФ Путін провів нараду з питань стратегічного розвитку Криму та Севастополя.

У нараді взяли участь заступник голови уряду РФ Дмитро Козак, міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, міністр транспорту Росії Євген Дітріх, міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова, помічник президента Андрій Бєлоусов, мер Москви Сергій Собянін, повноважний представник Президента в ЮФО Володимир Устинов, т.в.о. т.зв. «російського губернатора Севастополя» Михайло Развожаев, колабораціоніст - т.зв. «глава республіки Крим» Сергій Аксьонов,

Звичайно, що російські пропагандистські та кримські колабораціоністькі ЗМІ повідомляли про цю нараду в традиційно єлейних та переможних тонах...

Однак, насправді, за повідомленнями інформованих джерел в Москві, Севастополі та Криму, В. Путін розкритикував діяльність «глави Криму» С. Аксьонова та «прем’єра Криму» Юрія Гоцанюка (безпосередня креатура Аксьонова) з освоєння бюджетних коштів та реалізації «федеральних цільових програм», а також рекордного невиконання плану наповнення бюджету окупованого Криму.

У свою чергу особа севастопольського «керівника» Михайла Развожаєва була названа у якості «позитивного прикладу сучасного керівника регіонального рівня».

Присутність на нараді мера Москви С. Собяніна пов’язана з тим, як вважають кримські аналітики, що профільний віце-прем'єр Дмитро Козак незадоволений діяльністю та фактичною неконтрольованістю Аксьонова.

До того ж, Козак звинувачує останнього у розкраданні бюджетних коштів та просуванню на владні посади близьких до нього особисто осіб, ігноруванні інтересів «московського пулу» та особистих ініціатив Козака.

Тобто, В. Путін надав згоду на те, що з 2020 року додаткове «курування» над окупованим Кримом буде здійснювати мерія Москви, яка буде фактично узгоджувати або безпосередньо впливати на кадрові призначення в «уряді» Криму. Таке «курування» наразі здійснюється над окупованим Севастополем.

Під час особистого спілкування Путіна, Аксьонова та Развожаєва, «глава» окупованого Криму був поставлений перед фактом запланованого на 2021 рік «трансферу влади в Криму» з призначенням на посаду «глави» Криму саме Михайла Развожаєва (особу якого лобіюють особисто Д. Козак та В. Устинов).

Довідка:

Михайло Володимирович Развожаєв (30 грудня 1980 року, Красноярськ, РРФСР) — російський політик. Виконувач обов'язків так званого «губернатора» тимчасово окупованого РФ Севастополя з 11 липня 2019 року. Член Генеральної Ради партії «Єдина Росія». Наступні незаконні вибори «губернатора» Севастополя окупаційні влада планує провести 13 вересня 2020 року.

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2002 року закінчив історичний факультет Красноярського педагогічного університету. Трудову діяльність розпочав під час навчання в університеті в лютому 2002 року в профспілковій організації студентів Красноярського державного педагогічного університету.

З квітня 2003 року по жовтень 2008 року працював на посадах цивільної служби в Адміністрації Губернатора Красноярського краю.

З жовтня 2008 року працював на керівних посадах в адміністрації губернатора Красноярського краю Олександра Хлопоніна і з 2010 року - Льва Кузнецова.

З липня по жовтень 2014 року обіймав посаду радника міністра РФ у справах Північного Кавказу Льва Кузнецова.

З 1 жовтня 2014 року - заступник міністра РФ у справах Північного Кавказу по 3 жовтня 2018.

3 жовтня 2018 - тимчасовий в.о. глави Хакасії по 15 листопада 2018 (Республіка Хакасія - суб'єкт РФ, входить до складу Сибірського федерального округу. Столиця — місто Абакан. Межує з Кемеровською областю, Красноярським краєм, Республіками Тива і Алтай).

29 листопада 2018 обраний до складу Центрального штабу Загальноросійського народного фронту.