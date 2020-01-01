В Новороссийске завершены доковые работы по ремонту судна "Инженер Шкловский" / Фото
|15:00 23.01.2020
|Новороссийск
АО Новороссийский судоремонтный завод произвело восстановительные работы на наливном судне "Инженер Шиловский".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.
Специалистами предприятия была выполнена очистка и окраска подводной и надводной части корпуса, заменены корпусные конструкции в объеме 2,3 т, а также произведен ремонт аварийного повреждения азимутального ВРК.
Дополнительно осуществлено восстановление значительных повреждений гребного винта, выполнен ремонт донной и бортовой арматуры.
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