АО Новороссийский судоремонтный завод произвело восстановительные работы на наливном судне "Инженер Шиловский".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.



Специалистами предприятия была выполнена очистка и окраска подводной и надводной части корпуса, заменены корпусные конструкции в объеме 2,3 т, а также произведен ремонт аварийного повреждения азимутального ВРК.



Дополнительно осуществлено восстановление значительных повреждений гребного винта, выполнен ремонт донной и бортовой арматуры.



Фото: НСРЗ