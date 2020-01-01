У столиці Туреччини стався землетрус
|14:20 23.01.2020
|Турция
У столиці Туреччини Анкарі стався землетрус магнітудою 4,5.
Як пише Укрінформ, про це повідомляє Anadolu з посиланням на Управління надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD).
“У турецькій столиці стався землетрус магнітудою 4,5 у четвер вранці ”, - йдеться у повідомленні.
За даними Управління, епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині у 13 км у столичному районі Акюрт.
Підземні поштовхи сталися о 06.54 за місцевим часом.
Як повідомив губернатор Анкари Васіп Сахін, землетрус не спричинив збитків, постраждалих також немає.
А напередодні, за даними Геологічної служби США, поблизу міста Кіркагач, що в турецькій західній провінції Маніса був зафіксований потужний землетрус магнітудою 5,6.
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