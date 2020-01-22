Местные жители, владельцы бизнеса и чиновники начали день протеста на наиболее пострадавших от миграции греческих островах, требуя от греческого правительства урегулировать переполненность лагерей для беженцев.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на AP.

Большинство магазинов было закрыто, а общественные услуги не предоставлялись в среду на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос, где число людей в лагерях более чем 10 раз превышает то количество, для которого их построили.

Губернаторы и мэры этих островов планируют поехать в Афины в четверг, 23 января, чтобы представить свои требования правительству.

Около 75 тысяч человек незаконно пересекли границу Греции из Турции в 2019 году, согласно данным американского агентства по вопросам беженцев. Цифра выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Островные власти призывают греческое правительство активизировать перевозку мигрантов на материковую часть Греции и требуют дополнительной информации относительно его планов построить дополнительные объекты, которые будут использованы для содержания мигрантов, подлежащих депортации.