Зовнішню інвестрекламу України в умовах агресії Росії потрібно будувати на дешевизні і перспективності вкладень, - Сенцов

13:40 23.01.2020   Украина

Україні в залученні зовнішніх інвесторів у країну варто акцентувати на дешевизні активів і перспективності вкладень, а не на швидкому закінченні конфлікту з Росією, вважає колишній політв'язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов.

"Говорити про швидку перемогу (над Росією) - це обман", - сказав він у Давосі в "Українському домі", передає Цензор.НЕТ.

Цьому передувало питання українського бізнесмена Ігоря Ліскі, який відзначив дисонанс у зовнішніх інвесторів від повідомлень з України одночасно про війну і необхідність інвестицій і запропонував обговорити стратегію залучення зовнішніх інвесторів, побудовану на тезі, що Україна "вже на шляху до перемоги, вже майже перемогла".

"Ми не переможемо через два роки. Виходить тоді, що ми обдурили? Наша перемога - якщо ми вистоїмо. Путінський режим - не вічний", - висловив свою думку Сенцов. За його словами, основною тезою має стати те, що "вкладати в Україну - це дешево і перспективно".

Кінорежисер вважає слабкою нинішню позицію президента України Володимира Зеленського або президента Франції Емманюеля Макрона, які розраховують домовитися з Путіним про мир, привернути його до себе.

"Дивно чути це від дорослих людей. Я в це не вірю. Але поки про "зраду" говорити рано, треба подивитися, до чого це призведе", - сказав Сенцов. На його думку, Україні слід зосередитися на своєму розвитку і чекати зміни влади в Росії, коли відкриється вікно можливостей для мирного повернення Донбасу, і, можливо, Криму, над якими втрачено контроль.

"Єдиний сценарій - це заморожування конфлікту і розвиток України", - наголосив кінорежисер.

Він закликав уже зараз сформувати у світі спільну позицію до нового керівництва Росії, яке прийде після Путіна, що воно буде визнане тільки після повернення Україні її територій.

Сенцов також зазначив, що нині займається лише громадською діяльністю, уникаючи політики. "Чи буду займатися (політикою) в майбутньому - питання ще для мене відкрите. Я його просто не обмірковую і нічого не роблю в цьому напрямку", - сказав колишній політв'язень.



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