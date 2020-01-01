Российская Федерация и Куба вмешиваются в дела государств Карибского бассейна.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время своего визита в столицу Ямайки Кингстон, передает группа Информационное сопротивление.

По его словам, целью вмешательства является дестабилизация ситуации в этой части мира.



«Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства», — сказал Помпео на конференции «Расширение приверженности Америки Карибам» в Кингстоне.

При этом, не уточнив деталей, он подчеркнул, что ситуация на Карибах «очень отличается от той, что была во времена Холодный войны».

Госсекретарь в среду прибыл на конференцию в столицу Ямайки Кингстон, где успел провести встречи с премьером Ямайки Эндрю Холлнесом и главой МИД Джонсоном Смитом.