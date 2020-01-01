Помпео: РФ пытается вмешиваться в дела стран Карибского бассейна
|13:20 23.01.2020
|Россия
Российская Федерация и Куба вмешиваются в дела государств Карибского бассейна.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время своего визита в столицу Ямайки Кингстон, передает группа Информационное сопротивление.
По его словам, целью вмешательства является дестабилизация ситуации в этой части мира.
«Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства», — сказал Помпео на конференции «Расширение приверженности Америки Карибам» в Кингстоне.
При этом, не уточнив деталей, он подчеркнул, что ситуация на Карибах «очень отличается от той, что была во времена Холодный войны».
Госсекретарь в среду прибыл на конференцию в столицу Ямайки Кингстон, где успел провести встречи с премьером Ямайки Эндрю Холлнесом и главой МИД Джонсоном Смитом.
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