Летчики ЧФ отработали взлет и посадку в сложных метеоусловиях
|13:00 23.01.2020
|Крым
Летчики морской авиации и ПВО Черноморского флота оккупантов отработали взлет и посадку самолетов в сложных метеоусловиях.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет Крыминформ.
«Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму. В ходе плановых учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра», - говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики истребителей также отработали элементы сложного пилотажа. В составе летных смен были задействованы как опытные, так и молодые летчики. Всего в учениях было задействовано девять истребителей и шесть бомбардировщиков.
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