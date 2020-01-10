Летчики морской авиации и ПВО Черноморского флота оккупантов отработали взлет и посадку самолетов в сложных метеоусловиях.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, пишет Крыминформ.

«Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму. В ходе плановых учебно-тренировочных полётов каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра», - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики истребителей также отработали элементы сложного пилотажа. В составе летных смен были задействованы как опытные, так и молодые летчики. Всего в учениях было задействовано девять истребителей и шесть бомбардировщиков.