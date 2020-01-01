Прикордонники пояснили, чому зросла кількість відмов у пропуску в Крим

12:40 23.01.2020   Крым

В Дерприкордонслужбі України зафіксували збільшення кількості випадків перевезення дітей через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом без необхідних документів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, пише група Інформаційний спротив.

Там зазначають, зо одна з причин – поширення фейкових повідомлень про зміни в правилах перетинання адмінмежі через соцмережі та інші канали.
 
Такі повідомлення спричинили збільшення відмов у пропуску, через які громадяни висловлюють незадоволення та звинувачують співробітників Держприкордонслужби.

«Наголошуємо! Відповідні зміни ще не набули чинності. Зміни до затвердженого урядовою постановою порядку, які стосуються виїзду до тимчасово окупованої території України та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років вступають в силу з 9 лютого 2020 року», — наголосили прикордонники.

Під час пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон, лінію розмежування та адмінмежу, співробітники Державної прикордонної служби України діють виключно в межах чинної нормативної правової бази.



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