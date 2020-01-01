Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства продолжает официальный визит в Брюссель.

Кетеван Цихелашвили вместе с заместителем министра иностранных дел Вахтангом Махароблишвили встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, пишет Грузия Online.

По заявлению Кетеван Цихелашвили, в ходе встречи обсуждались все острые вопросы, связанные с оккупацией и существующей на месте ситуацией.

«У нас состоялась двусторонняя встреча с заместителем генерального секретаря НАТО, очень продуктивная встреча, на которой мы, разумеется, обсудили все острые вопросы, связанные с оккупацией и существующей на месте ситуацией. А также основные аспекты сотрудничества НАТО и Грузии и ту повестку дня, которая есть у нас на 2020 год, что еще больше укрепит наше партнерство», - заявила Кетеван Цихелашвили.