Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
|12:20 23.01.2020
|Грузия
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства продолжает официальный визит в Брюссель.
Кетеван Цихелашвили вместе с заместителем министра иностранных дел Вахтангом Махароблишвили встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, пишет Грузия Online.
По заявлению Кетеван Цихелашвили, в ходе встречи обсуждались все острые вопросы, связанные с оккупацией и существующей на месте ситуацией.
«У нас состоялась двусторонняя встреча с заместителем генерального секретаря НАТО, очень продуктивная встреча, на которой мы, разумеется, обсудили все острые вопросы, связанные с оккупацией и существующей на месте ситуацией. А также основные аспекты сотрудничества НАТО и Грузии и ту повестку дня, которая есть у нас на 2020 год, что еще больше укрепит наше партнерство», - заявила Кетеван Цихелашвили.
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