"Аэропроект" выступит в качестве третьего лица по иску аэропорта Симферополь к китайской фирме
|12:00 23.01.2020
|Крым
Научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект" привлекли в качестве третьего лица по второму иску АО "Международный аэропорт "Симферополь" на сумму в 124,8 млн рублей к китайскому ООО "Петро-Хэхуа".
Сделано это для пояснений точности выполненного проекта, передает ТАСС.
21 января 2020 года Арбитражный суд республики привлек Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект" в качестве третьего лица по иску АО "Международный аэропорт "Симферополь" к "Петро-Хэхуа". Сумма иска составляет 1,773 млрд рублей.
"Заявление о привлечении к делу в качестве третьего лица "Аэропроект" удовлетворить. Привлечь к участию в деле. Обязать истца и ответчика направить в адрес привлеченного третьего лица копии исковых заявлений <…>. Отложить рассмотрение дела для надлежащего информирования третьего лица <...>, дата следующего судебного заседания - 17 февраля 2020 года", - сообщила судья Ирина Ищенко на судебном заседании в среду.
АО "Международный аэропорт "Симферополь", учредителем которого является министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, 16 сентября 2019 года подало два иска в Арбитражный суд республики на общую сумму 1,899 млрд рублей к ООО "Петро-Хэхуа" - на 124 млн 815 тыс 274 рублей и на 1 млрд 773 млн 733 тыс 935 рублей. Суть исков состоит в том, что, по мнению истца, ответчик не выполнил работы по строительству периметрового ограждения в аэропорту, которое должен был установить до 31 января 2018 года, а также в неисполнении сроков выполнения работ: произошел срыв итоговых и промежуточных сроков производства работ, в связи с чем у аэропорта возникло право требовать неустойку.
Представители китайской компании, в свою очередь отмечают, что невыполнение работ в срок произошло из-за того, что проектная документация была выполнена с существенными недостатками, в частности, не были учтены проходящая теплотрасса и газопровод.
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