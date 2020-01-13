По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 22 и 23 января прошли следующие мероприятия:

1. 22 января артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО провели Единый день артиллерийского огня на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В едином замысле тактической обстановки артиллеристы выполнили более 100 нормативов и более 120 огневых задач, в том числе около 40 задач с боевой стрельбой.

Подразделения отработали подготовку военной техники к ведению огня, занятие выгодных огневых позиций, выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских орудий «Хоста», противотанковых комплексов «Штурм-С». Артиллеристы уничтожили объекты условного противника на различных дальностях от 2 до 15 км, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

2. Подразделения военной полиции Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, провели специальное учение с применением оружия нелетального действия.

Специальное учение военной полиции было организовано с практическим применением оружия нелетального действия, недавно поступившего на вооружение.

Инспекторы военной полиции отработали проведение специальных операций по задержанию без применения стрелкового вооружения в ситуациях, моделирующих агрессивное поведение задерживаемых лиц.

Военные полицейские с использованием специального бесствольного комплекса «Оса» поразили мишени, имитирующие условных террористов. Мишени были установлены как на открытой местности, так и в помещениях.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические элементы для ведения стрельбы, в частности, использование различных укрытий для создания огневых позиций в горной местности.

3. Команда Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне Волжский приступила к подготовке к отборочному этапу к конкурсу профессионального мастерства «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр.

На трассе протяжённостью около 4 км военные инженеры совершенствуют свои навыки по оборудованию котлованов на МДК-3, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 прокладывают дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчиком БАТ-2 восстанавливают дорогу для прохождения колонны военной техники.

По итогам международных конкурсов «Инженерная формула» с 2015 по 2019 год команда Вооруженных Сил Российской Федерации из МРУЦ всегда занимала первые места.

Всего в мероприятиях специальной подготовки к конкурсу принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц специальной техники.

4. Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную Дню инженерных войск.

В рамках лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об истории образования, развития и структуре инженерных войск, о различной военной технике, которую применяют инженеры при выполнении задач, а также об участии инженерных войск в различных войнах.

Российские военнослужащие в ходе лекции рассказали о мемориале «Взорванная переправа», который находится в селе Карманово Григориопольского района Приднестровского региона и увековечивает память инженерных войск и военных строителей, сыгравших ключевую роль в начале Ясско-Кишиневской операции.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

5. 23 января под Волгоградом экипажи бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) выполнили фигуры сложного пилотажа в ходе проведения летно-тактического учения (ЛТУ).

Летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Также на занятиях были отработаны единые методики проведения разноуровневых учений и проверок готовности авиационного полка к выполнению задач по предназначению, порядок взаимодействия с мотострелковыми соединениями и воинскими частями подразделений армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач.

Кроме того, на показном ЛТУ офицерам продемонстрировали действия авиационного звена в составе разведывательно-ударного контура по уничтожению базового лагеря условного противника.

6. Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне приступили к тактико-специальным занятиям на полигоне Гвардейский.

К тактико-специальным занятиям, которые продлятся до конца зимнего периода обучения, привлечено более 300 военнослужащих, им предстоит выполнить более 100 тактических задач. В ходе занятий расчеты БпЛА отработают тактические упражнения по летной подготовке на основе современного боевого опыта.

В целях внедрения полученного боевого опыта будет применяется современный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» совместно с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Такой способ ведения разведки позволяет наиболее точно определить места расположения и координаты противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.

Расчеты комплексов БпЛА выполнят нормативы по развертыванию комплекса, запуску летательных аппаратов, ведению воздушной разведки во время полета на различных высотах, а также посадке беспилотника в заданном районе на точность.

7. Тактический воздушный десант мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, в рамках тактико-специального учения отработал посадку и высадку из вертолета в заданном горном районе.

После высадки из вертолета армейской авиации 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО военнослужащие атаковали условного противника, отработав вопросы ведения боевых действий в тылу, а также организации наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Личный состав аэромобильной группы имеет на вооружении ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В, 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и 120-мм минометы.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.

8. С военнослужащими зенитного ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, проведено тактико-специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу мероприятия, колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой и обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, и элементы наступления с огневым прикрытием.

В заданном районе, в который прибыли военнослужащие после отражения атаки условной ДРГ, экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем совершили учебные (электронные) пуски ракет по группе штурмовиков «противника».

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, для расчетов ЗРК «Бук-М2» моделировался авиационный налет группы штурмовиков, летящих на различных высотах и скоростях.

9. С военнослужащими зенитного ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, проведено тактико-специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу мероприятия, колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой и обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, и элементы наступления с огневым прикрытием.

В заданном районе, в который прибыли военнослужащие после отражения атаки условной ДРГ, экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем совершили учебные (электронные) пуски ракет по группе штурмовиков «противника».

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, для расчетов ЗРК «Бук-М2» моделировался авиационный налет группы штурмовиков, летящих на различных высотах и скоростях.