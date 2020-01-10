Херсонський морський порт у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 23,7% — до 3,803 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пише видання Порти України.

Частка Херсонського порту у вантажообігу морських портів склала 2,4% проти 2,3% в 2018 році.

Перевалка експортних вантажів збільшилася на 32,6% — до 2,581 млн тонн, імпортних вантажів — на 59,4%, до 713,67 тис. тонн. Переробка каботажних вантажів скоротилася на 25,3% — до 507,92 тис. тонн.

Перевалка наливних вантажів збільшилася на 25,2% — до 168,07 тис. тонн. Зокрема, переробка нафтопродуктів виросла на 43,2% — до 154,38 тис. тонн, хімічних вантажів — на 37,5%, до 8,25 тис. тонн, рослинних олій — в 2,2 разу, до 5,44 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 24% — до 2,961 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 37,2% — до 1,083 млн тонн, в тому числі зерна — на 56%, до 551,15 тис. тонн. Перевалка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася на 42,5% — до 193,3 тис. тонн. Переробка будівельних вантажів знизилася на 43,2% — до 279,95 тис. тонн. Перевалка коксу склала 5,4 тис. тонн, руди — 3,26 тис. тонн. Переробка інших сипучих вантажів збільшилася на 43,9% — до 1,396 млн тонн.

Перевалка тарно-штучних вантажів зросла на 21,9% — до 673,69 тис. тонн. Зокрема, переробка чорних металів збільшилася на 13,2% — до 313,79 тис. тонн, в тому числі металопрокату — на 20%, до 280,91 тис. тонн, чавуну — в 2,2 разу, до 21,24 тис. тонн, перевалка металобрухту скоротилася в 2,9 разу — до 11,64 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив зросла на 76,3% — до 115,3 тис. тонн, цементу в тарі — в 5,3 разу, до 65,51 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів знизилася в 18,2 разу — до 2,11 тис. тонн. Переробка автотехніки і сільгосптехніки склала 3,75 тис. тонн. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 8,9% — до 173,23 тис. тонн.

Херсонський морський порт розташований на правому березі Дніпра, в 15 кілометрах від гирла річки. Кількість вантажних причалів — дев'ять, довжина вантажного причального фронту — 1,317 кілометра. У порту працюють ДП «Херсонський морський торговельний порт», ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес», ХПГП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», Херсонський державний завод «Палада» та інші портові оператори.

Херсонський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 8% — до 3,074 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 2,3% проти 2,5% в 2017 році.