Кримський суддя заочно отримав 12 років за держзраду

11:00 23.01.2020   Крым

Святошинський райсуд Києва визнав винним суддю Красногвардійського районного суду АР Крим у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, про це пише Офіс генерального прокурора.

«Суд встановив, що вказаний суддя з березня по листопад 2014 року безпосередньо брав участь в утворенні та функціонуванні російських окупаційних органів на території Криму і, таким чином, забезпечував становлення та зміцнення російської окупаційної влади на українському півострові.

Окрім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого «Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації», виконував функції представника окупаційної судової влади на території Криму.

Таким чином, встановлено, що зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що загалом в процесі судового розгляду знаходяться понад 100 кримінальних проваджень за фактами державної зради суддів.

19 квітня 2016 року Верховна Рада України звільнила 198 суддів Автономної Республіки Крим, які порушивши присягу, перейшли на службу до російських окупантів.

У січні 2017 року Генпрокуратура України повідомила, що проводить заочне розслідування за підозрою в державній зраді відносно 319 кримських суддів-зрадників.

11 травня 2017 року Вища рада правосуддя України на своєму засіданні звільнила 91 суддю з Автономної Республіки Крим і Севастополя, які після окупації Криму перейшли на службу до Росії.


11 липня 2019 року Святошинський райсуд Києва заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за обвинуваченням у держзраді суддю Апеляційного суду АРК, яка після окупації Криму у 2014 році пішла на службу до Росії. З початку російської агресії це було перше судове рішення про позбавлення волі кримського судді-зрадника.



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