В Одесі відремонтували першу партію авіадвигунів для Індії

10:40 23.01.2020   Одесса

Одеський авіазавод завершив ремонт 10-ти авіаційних двигунів Р13-300, для індійських навчально-бойових винищувачах МіГ-21УМ та відправили їх замовнику. 

Згідно з контрактом, одесити відремонтують ще 14 двигунів, передає Національний Промисловий Портал.

За умовами контракту, ремонт 24-х авіаційних двигунів розбитий на два етапи: ремонт десяти двигунів, який вже завершено та ремонт ще 14 моторів, які вже знаходяться в цехах. Повне завершення робіт заплановано на січень цього року. До цього контракт на ремонт моторів індійські військові уклали з румунським «Аеростар» і залишилися незадоволені якістю робіт, тому повернулися до Одеси.

Специфіка ремонту потужних турбореактивних двигунів полягає в пошуку і заміні несправних лопаток компресорів і турбін, що вимагає великого досвіду, кваліфікації та прецизійності. Україна входить в десятку країн світу, де налагоджений повний цикл виробництва турбореактивних двигунів – від видачі технічного завдання до запуску в серійне виробництво. Кваліфікація одеських фахівців добре відома індійцям: наш завод займається ремонтом техніки цієї держави не перший раз.



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