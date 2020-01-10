У Криму торік зафіксували 335 політично мотивованих арештів - Меджліс

10:20 23.01.2020   Крым

В окупованому Криму упродовж 2019 року зафіксовано 335 політично мотивованих арештів, в тому числі 43 - за новими кримінальними справами.

Про це в середу на брифінгу в Києві заявив глава Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За 2019 рік Кримськотатарським ресурсним центром було зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, опитування і бесіди, 335 випадків арешту, з них 43 - за новими кримінальними справами, в тому числі, дві - заочно", - розповів Барієв.

Крім того, зазначив член Меджлісу, було зафіксовано 33 вироки, винесені щодо кримських політв'язнів, і 252 рішення щодо продовження утримання під вартою.

За словами Барієва, Кримськотатарському ресурсному центру відомо про 578 випадків порушення права кримчан на справедливий суд.

Експертами КРЦ також встановлено, що у 2019 році було 90 випадків порушення на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я та 69 фактів незаконного етапування кримських політв'язнів.



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