Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках занятий по тактико-специальной подготовке приступили к выполнению учебно-боевых задач и нормативов в составе соединения в назначенном районе.

При совершении 30- и 100-километровых маршей на высокогорные полигоны Камхуд и Алагяз водители и механики-водители выполнили нормативы по экстремальному вождению на пересеченной местности в условиях ограниченной видимости. Также при поддержке подразделений противовоздушной обороны, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации отрабатываются тактические и специальные задачи по наземному и воздушному отражению нападения условного противника, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В районах проведения занятий развернуты пункты обслуживания и заправки военной техники, обогрева с выдачей дополнительного питания и горячего чая, оказания первой медицинской помощи.

Под руководством командира соединения полковника Николая Мартынюка подразделения соединения Гюмрийского и Ереванского гарнизонов будут выполнять задачи по выходу из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и проведения тактико-специальных занятий.

К практическим занятиям привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе современные комплексы «Инфауна», «Радиолампа», «Ливень», «Белозер», «Аурига», беспилотные летательные аппараты, разведывательные химические машины РХМ-6, средства противовоздушной обороны С-300В и «Бук-М1-2» а также вертолеты армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТВ.

Помимо этого, молодые летчики военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении приступили к отработке элементов простого и сложного пилотажа в сложных метеорологических условиях.

Экипажи вертолетов в дневное время суток в условиях плохой видимости и тумана выполняют элементы простого пилотирования, такие как взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление, посадка и облеты различных маршрутов над аэродромом. В ходе отработки сложных фигур пилотирования летчики осваивают боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование под различными углами.

Также экипажи вертолетов выполнят задачи по разведке, обнаружению и распознаванию наземных и воздушных целей, будут принимать решения по выбору ракет и авиационных бомб, наводить и поражать цели условного противника электронными пусками в ходе полетов и с зависанием.

К практическим занятиям привлечено около 100 военнослужащих из числа летчиков и борттехников, задействовано около 30 единиц наземной и авиационной военной техники.