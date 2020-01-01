С 24 по 26 января в Севастополе на базе яхт-клуба «Ушакова балка» пройдет третий этап зимней серии парусного клуба ZIGZAG – «Кубок памяти адмирала М. П. Лазарева».

Мероприятие посвящено 200-летнему юбилею со дня открытия Антарктиды, пишет Новый Севастополь.

Участниками соревнований станут яхтсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Кроме того в парусных соревнованиях примет участие команда курсантов ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, а в качестве зрителей на воду выйдут представители отрядов юнармейцев Севастополя.

«Участники отдадут дань памяти великим русским мореплавателям упорной борьбой в парусной регате, победа в которой, так же, как и в Арктической экспедиции 200 лет назад, напрямую зависит от слаженности работы экипажа и верного командования капитана», – сообщают организаторы соревнований.

Соревнования за кубок памяти Михаила Лазарева состоятся в режиме двухдневного состязания на внутреннем и внешнем рейде Севастопольской бухты в формате гонок флота.

Гонки пройдут на современных спортивных парусных яхтах нового российского класса mX700. Этот проект разработан и реализуется в Санкт-Петербурге. В его основе лежит использование самых передовых технологий, при этом 80% материалов и комплектующих, использующихся для строительства яхты, произведены в России. К настоящему моменту построены и уже находятся в эксплуатации 14 серийных корпусов, 11 из которых – на воде в Севастополе.

Регата пройдет при поддержке Русского географического общества, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и Севастопольского морского собрания.

Лазарев и Беллинсгаузен в 1820 году в ходе совместной экспедиции на парусных шлюпах «Восток» и «Мирный» совершили одно из важнейших географических открытий – достигли Антарктиды, пишет издание.