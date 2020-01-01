Противодиверсионный катер Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок») впервые с момента включения его в 2019 году в состав Военно-Морского Флота России приступил к выполнению задач в море.

В пункте базирования Махачкала (Дагестан) его экипаж принял участие в тренировках действий по тревоге, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Он впервые отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой успешно выполнил мероприятия по приготовлению к бою и походу.

Также экипажи кораблей и судов КФл в ходе тренировок выполнят действия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и готовности к применению оружия по условным целям, организации противовоздушной обороны, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"): Разработчик проекта – КБ "Вымпел".

Водоизмещение – 138 т

Длина – 31 м

Ширина – 7,4 м

Осадка – 1,85 м

Скорость – 23 уз

Дальность плавания – 200 миль

Автономность – 5 сут.

Экипаж – 6 чел.

Фото: Минобороны России