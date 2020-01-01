ЮВО: "Юнармеец Дагестана" впервые приступил к выполнению задач в Каспийском море / Фото
|09:20 23.01.2020
|Россия
Противодиверсионный катер Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок») впервые с момента включения его в 2019 году в состав Военно-Морского Флота России приступил к выполнению задач в море.
В пункте базирования Махачкала (Дагестан) его экипаж принял участие в тренировках действий по тревоге, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Он впервые отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой успешно выполнил мероприятия по приготовлению к бою и походу.
Также экипажи кораблей и судов КФл в ходе тренировок выполнят действия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и готовности к применению оружия по условным целям, организации противовоздушной обороны, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.
К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"): Разработчик проекта – КБ "Вымпел".
Водоизмещение – 138 т
Длина – 31 м
Ширина – 7,4 м
Осадка – 1,85 м
Скорость – 23 уз
Дальность плавания – 200 миль
Автономность – 5 сут.
Экипаж – 6 чел.
Фото: Минобороны России
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